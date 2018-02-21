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Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Недельная инфляция в России в период с 13 по 19 февраля осталась на уровне 0,1%, как и в предыдущие две недели.

Такие данные приводятся на сайте Росстата.

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С начала месяца потребительские цены к 19 февраля выросли на 0,2%, с начала года — на 0,5%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца — на 0,4%, маргарин, соль — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы — 3%, картофель — 2,05%, морковь — 1,8%, капусту — 1,5%. В то же время помидоры стали дешевле на 1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,8%, свинина, куры и мука — на 0,2–0,3%.

В середине февраля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2018 года будет ниже 4%.

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