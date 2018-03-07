Мемориал советским воинам осквернен в Вене

Мемориал советским воинам осквернили в центре столицы Австрии. На площади Шварценбергплац памятник облили черной краской.

Предыдущий акт вандализма над данным мемориалом был совершен всего лишь около двух месяцев назад — 10 января 2018 года. В связи с этим российские дипломаты направили ноту протеста в МИД Австрии. Они призывают австрийское правительство ответить на «целенаправленные деструктивные акции» злоумышленников.

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