Де Мистура обсудил межсирийское урегулирование с гарантами процесса
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудил межсирийское урегулирование с
гарантами процесса мирного урегулирования из Ирана, России и Турции. Информацию об этом распространила пресс-служба ООН во вторник, 6 марта.
«Де Мистура обсудил с тремя гарантами последующие действия в связи с заключительным заявлением форума в Сочи и дальнейшим продвижением женевского политического процесса в целях полного осуществления резолюции СБ ООН», — цитирует сообщение ТАСС.
Во время встречи подчеркивалась необходимость деэскалации в связи с запланированной на 16 марта встречей министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане.
18 февраля де Мистура заявил, что переговоры в Женеве под эгидой ООН станут единственным легитимным способом политического урегулирования в Сирии.
Мистура отдал должное Конгрессу нацдиалога Сирии для урегулирования кризиса в этой стране и назвал полезными переговоры в Астане.
Однако, по его словам, участникам астанинского процесса нужно заново оценить нынешнюю ситуацию вокруг Сирии.