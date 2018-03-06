Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудил межсирийское урегулирование с

гарантами процесса мирного урегулирования из Ирана, России и Турции. Информацию об этом распространила пресс-служба ООН во вторник, 6 марта.

«Де Мистура обсудил с тремя гарантами последующие действия в связи с заключительным заявлением форума в Сочи и дальнейшим продвижением женевского политического процесса в целях полного осуществления резолюции СБ ООН», — цитирует сообщение ТАСС.

Во время встречи подчеркивалась необходимость деэскалации в связи с запланированной на 16 марта встречей министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане.

18 февраля де Мистура заявил, что переговоры в Женеве под эгидой ООН станут единственным легитимным способом политического урегулирования в Сирии.

Мистура отдал должное Конгрессу нацдиалога Сирии для урегулирования кризиса в этой стране и назвал полезными переговоры в Астане.

Однако, по его словам, участникам астанинского процесса нужно заново оценить нынешнюю ситуацию вокруг Сирии.