Порошенко обсудил с Пенсом по телефону возможную миссию ООН в Донбассе и поставки угля

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майклом Пенсом обсудил по телефону возможную миссию ООН в Донбассе и поставку угля. Об этом заявили в администрации украинского лидера во вторник, 6 марта.

«Были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН», – цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, политики обсудили закупку американских локомотивов по программе General Electric и поставки американского угля на Украину.

1 марта «Газпром» приостановил поставки газа на Украину В результате Украина испытывает ежедневный дефицит до 10 млн куб. м газа.

2 марта на Украине введено временное ограничение на потребление газа из-за дисбаланса в 15–20 млн куб. м в сутки.

Порошенко лично присоединился к инициативе «Нафтогаза Украины» по экономии газа и призвал последовать этому примеру все госучреждения.