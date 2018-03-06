В Госдуме обещали оказать господдержку родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Родным и близким погибших в авиакатастрофе с Ан-26 в Сирии будет оказана государственная поддержка, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом он заявил во вторник, 6 марта, выражая соболезнования.

«Я уверен, что тем, кто потерял родных в сегодняшней авиакатастрофе, будет оказана должная государственная поддержка», — цитирует его «РИА Новости».

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по предварительным данным, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

11 февраля лайнер «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье, его обломки обнаружили на поле в Раменском районе. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов, всем семьям погибших выплачивается страховка в размере 2 млн рублей в соответствии с законодательством.

Власти Подмосковья, Москвы, Оренбуржья и Саратовской области также выплатят по 1 млн рублей родственникам пострадавших. Кроме того, столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил размер ежемесячных выплат детям, которые живут в столице и потеряли родителей в результате крушения Ан-148. Сумма пособия составит 13 тыс. рублей.