В Москве пробки достигли восьми баллов

В вечерний час пик в Москве ситуация на дорогах достигла восьми баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки» по состоянию на 19:27 мск.

Основные затруднения в движении наблюдаются в пределах Третьего транспортного кольца, Бульварного кольца, а также Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных. Сложная обстановка также на Тверской улице, улицах Большая Лубянка и Мясницкая.

Движение затруднено на юго-востоке по внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Лермонтовского проспекта. На внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Липецкой улицы образовалась пробка длиной 16,7 км. Садовое кольцо «стоит» от улицы Земляной Вал до Краснопролетарской улицы.

Самая длинная пробка протянулась на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Хорошевского шоссе, ее длина составляет 32,8 км, передает РИАМО.

Согласно прогнозу сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве составит пять баллов.

Накануне, 5 марта, столичных автомобилистов просили пересесть на общественный транспорт, чтобы не препятствовать работе коммунальной технике по уборке снега.