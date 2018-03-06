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ЦОДД прогнозирует пробки в Москве в преддверии длинных выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует вероятные затруднения в движении в Москве в канун 8 Марта из-за традиционно ожидаемого роста числа автомобилей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

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В связи с поездками москвичей на праздничные дни за город затруднения могут наблюдаться на вылетных магистралях по направлению в область. Пробки также возможны при подъездах к крупным торгово-развлекательным центрам и цветочным рынкам.

При этом в пресс‐службе ЦОДД отметили, что активная уборка снега в столице продолжается, и попросили водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать движению автомобилей по улицам Москвы.

Центр организации дорожного движения напоминает, что в среду вечерний час пик будет смещен из-за короткого рабочего дня. Ведомство рекомендует в течение рабочего дня пользоваться общественным транспортом, а на личных автомобилях выезжать из города либо до 15 часов, либо после 20 часов, сообщает телеканал «360».

Напомним, парковка в Москве станет бесплатной с 8 по 11 марта.

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