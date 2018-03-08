Прямой эфир

Грищук: «Перестал болеть за «Голден Стэйт», когда туда перешел Дюрэнт»

Трехкратный чемпион мира по блицу — о подготовке к турниру претендентов, плюсах шахмат Фишера и любви к баскетболу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участниками турнира претендентов, который стартует в Берлине 10 марта, станут россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, армянин Левон Аронян, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и китаец Дин Лижэнь. Победитель соревнования в ноябре 2018 года проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в Лондоне.

Все мысли — о турнире претендентов
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на Мемориале Таля, сохранив в секрете особенности подготовки к главному шахматному противостоянию года

За несколько дней до старта турнира претендентов на вопросы «Известий» ответил трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России (2000, 2002), чемпион России (2009) Александр Грищук. В ходе беседы 34-летний гроссмейстер рассказал о самом удобном сопернике, специфике своей подготовки, преимуществах шахмат Фишера и увлечении баскетболом. 

— Выступление на Мемориале Михаила Таля, который завершился за несколько дней до турнира претендентов, пошло вам на пользу?

— Мемориал Таля стал хорошей разминкой, тренировкой перед турниром претендентов. Безусловно, я играл в Москве не в полную силу, не раскрывал все свои карты перед решающим стартом. 

— За время подготовки к турниру претендентов удалось изучить нюансы игры оппонентов?

— Я не делал на это упор. Концентрировался на собственной подготовке.

— Как оцениваете шансы на итоговый успех?

— Не люблю рассуждать про свои шансы, я же не букмекер. Буду бороться в каждой партии и постараюсь сделать всё возможное для победы.

— Насколько важны дебютные новинки на соревнованиях высокого уровня? 

— Сейчас нет выигрывающих новинок. Очень важно знать о дебюте больше, чем твой соперник. Ты сразу получишь определенное преимущество, более знакомую позицию, преимущество по времени. 

— Кто готовил вас к турниру претендентов?

— Влад Ткачев. Имя второго тренера назвать не могу.

— Многие называют состав участников турнира претендентов — 2018 сильнейшим в истории. Вы согласны?

— Один из сильнейших. Очень сильный состав был в Лондоне в 2013 году. Тогда победителем стал Магнус Карлсен. Сейчас норвежца нет —по уважительным причинам (смеется).

— Кто для вас наиболее удобный соперник в турнире претендентов?

Крамник: «В отличие от молодых шахматистов я умею выключать компьютер»
14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник — о подготовке к турниру претендентов, возможных сроках окончания карьеры и скандале вокруг Олимпиады

— Наверное, Шахрияр Мамедьяров, второй номер рейтинга ФИДЕ. У меня положительная статистика противостояний с гроссмейстером из Азербайджана.

— Вы много работаете с компьютером? Или больше с тренером? 

— Даже когда работаешь с тренером и не можешь прийти к единому мнению, то всегда смотришь в компьютер для проверки. Поэтому можно сказать, что подготовка делится на работу с компьютером и человеком/компьютером. Тренировок «человек–человек» практически не осталось. 

— Можете назвать свои самые значимые победы в карьере?

— Если говорить про классические шахматы, то это Мемориал Тиграна Петросяна — 2014. Тогда в Москве собрался очень представительный состав. Также выделю две победы на чемпионате мира по блицу в Берлине и Астане. 

— Читал, что вы увлекаетесь баскетболом. Занимались им когда-то?

— Нет, в детстве я несколько лет занимался большим теннисом, а в баскетбол стал играть на регулярной основе только в последнее время. Зато старшая дочь занимается баскетболом на высоком уровне. Ей сейчас 11 лет.

— За какими-то турнирами следите?

— За Евролигой, за НБА. Переживаю за ЦСКА и немного за «Химки».

— А в НБА?

— Трудно сказать. Никогда не любил Леброна Джеймса и команды, за которые он выступал. Пару лет назад мне очень нравилась игра «Голден Стэйт», но я перестал болеть за этот клуб, когда туда перешел Кевин Дюрэнт. Так что теперь я болею против сильнейшей команды Западной и Восточной конференции.

— Смотрели фильм «Движение вверх»?

— Да. Несмотря на то что фильм получился антисоветским, мне он очень понравился. Время в кинотеатре прошло незаметно, безумно захватывающий сюжет. 

— Почему вы считаете его антисоветским?

Посольство РФ покажет американским студентам «Движение вверх»

— Мне не понравился эпизод, когда Сергею Белову сделали укол в США и все боли тут же ушли. Какой-то врач из университетской команды. Неужели в СССР не было таких препаратов? 

— Могли бы посоветовать ваши любимые фильмы про шахматы?

— Таких нет. Правда. На мой взгляд, про шахматы нет нормальных фильмов. 

— Вы один из немногих топ-игроков, кто поддерживает шахматы Фишера (вариант, в котором начальная расстановка фигур выбирается случайным образом с ограничениями; предложен 11‑м чемпионом мира по шахматам Робертом Фишером — «Известия»). Можете объяснить свою позицию?

— Я не вижу минусов в шахматах Фишера. У них есть один незначительный минус — расстановка стартовой диаграммы. В остальном — одни плюсы, поэтому я целиком за них. Если бы все профессионалы играли в шахматы Фишера, интерес к нашей игре мог бы значительно возрасти.

— Все знают, что вы большой любитель покера. Какую максимальную сумму вы выигрывали в эту игру?

— Я давно не играю на профессиональном уровне. Уже пару лет. А сумму максимального выигрыша я назвать не готов.

— Каково ваше отношение к киберспорту?

— Я один раз попробовал посмотреть крупный финал по Dota 2. Во время игры общался с Яном Непомнящим (чемпион Европы по шахматам. — «Известия»), который пытался объяснить мне все нюансы и подоплеку противостояния, но я так ничего и не понял. Хотя обычно на лету схватываю правила любой игры, будь то керлинг или бейсбол. И киберспорт с тех пор перестал меня интересовать. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Действия МОКа в отношении России — чистая политика»
Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин — о секретах подготовки к турниру претендентов, неудачном сезоне, поддержке Владимира Путина и скандале вокруг олимпийского движения
Владимир Федосеев: «Шахматы — политический вид спорта»
Вице-чемпион мира по рапиду — о противостоянии с Анандом и Крамником, фаворитах турнира претендентов-2018, выборах президента РШФ и любви к баскетболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017