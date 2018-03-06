«Ильюшин» собрался ежегодно строить 12 новых Ил-114-300 с 2021 года

ПАО «Ил» готово максимально оперативно наладить серийное производство новых самолетов Ил-114-300 для замены иностранных авиалайнеров, используемых российскими авиаперевозчиками для межрегиональных перелетов. Об этом во вторник, 6 марта, сообщил вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин. По его словам, с 2021 года предприятие рассчитывает производить порядка 12 самолетов ежегодно и даже больше, в случае необходимости.

Благодаря своим техническим характеристикам новые Ил-114-300 дают возможность произвести масштабное импортозамещение в региональной авиации.

«Мы готовы в сжатые сроки наладить массовое производство региональных Ил-114-300, которые с новыми двигателями и новым салоном и авионикой смогут составить конкуренцию самолетам крупнейших западных производителей», — приводятся слова Рогозина в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Гендиректор «Ильюшина» отметил, что предприятие надеется на крупные заказы от российских авиаперевозчиков.

Ил-114-300, оснащенный современной авионикой, может заменить импортные самолеты подобного класса и устаревшие Ан-24/Ан-26. В отличие от зарубежных аналогов самолет способен осуществлять взлет и посадку на неподготовленных аэродромах. В настоящее время готовится вся необходимая документация для организации производства самолета в России. На 2020 год запланирован дебютный полет первого серийного Ил-114-300, который поднимется в небо с аэродрома завода РСК «МиГ» в подмосковных Луховицах.

5 марта президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде транспортников РФ, сообщил, что ждет конкретных предложений от российских авиакомпаний и предприятий отрасли по увеличению количества российских самолетов в межрегиональной авиации. 1 марта в ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, в соседний регион через Москву летать больше будет не нужно.