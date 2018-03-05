Путин ждет от авиакомпаний предложений по мерам развития региональной авиации
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на конкретные предложения от российских авиакомпаний по развитию межрегиональных маршрутов. Об этом он заявил на съезде транспортников России в понедельник, 5 марта.
«Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов: качественных, недорогих, надежных в эксплуатации», — цитирует сообщение ТАСС.
1 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, без пересадки в столице.
Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что реализация положений из послания президента Путина к Федеральному собранию потребует принятия как минимум 30 законопроектов.