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Путин ждет от авиакомпаний предложений по мерам развития региональной авиации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на конкретные предложения от российских авиакомпаний по развитию межрегиональных маршрутов. Об этом он заявил на съезде транспортников России в понедельник, 5 марта.

«Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов: качественных, недорогих, надежных в эксплуатации», — цитирует сообщение ТАСС.

1 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, без пересадки в столице.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что реализация положений из послания президента Путина к Федеральному собранию потребует принятия как минимум 30 законопроектов.

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