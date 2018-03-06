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Житель Кузбасса устроил дебош в аэропорту Новосибирска

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Житель Кемеровской области устроил пьяный дебош в аэропорту Толмачево и публично оскорбил сотрудников транспортной полиции. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Находившийся в состоянии опьянения мужчина приставал к пассажирам, пытался обниматься с ними, начал проявлять агрессию, грубо нецензурно выражался», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

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Сообщается, что дебошир публично оскорблял полицейских в зоне предполетного досмотра. 31-летний житель Кемеровской области был доставлен в дежурную часть. Он должен был совершить посадку на рейс Новосибирск - Нерюнгри. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Отмечается, что дебошир ранее он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Шереметьево летевшего рейсом Женева–Москва авиадебошира, который ударил в лицо полицейского.

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