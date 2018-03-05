Макрон призвал Путина повлиять на Дамаск для выполнения резолюции СБ ООН
Франция призывает Россию оказать влияние на Сирию для выполнения решений Совета Безопасности ООН по Восточной Гуте. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон сказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.
Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон «считает необходимыми реальные и конкретные меры России для того, чтобы сирийский режим однозначно согласился на претворение в жизнь решений Совета Безопасности и немедленно прекратил беспорядочные бомбардировки и блокаду мирного населения», сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт разговора двух лидеров на тему Сирии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран обсудили «ключевые аспекты ситуации в Сирии», в том числе имплементацию положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, эвакуацию местных жителей из зоны боевых действий и оказание им необходимой медицинской помощи, а также обеспечение гуманитарного доступа в регионы Сирии.
Напомним, согласно резолюции 2401 СБ ООН, все стороны должны прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу не менее чем на 30 дней на всей территории Сирии. Однако боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, обстановка остается напряженной.
Восточная Гута остается одним из последних оплотов боевиков в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Ранее 5 марта в район прибыл конвой Сирийского общества Красного Полумесяца с гуманитарной помощью.