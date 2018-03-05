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Макрон призвал Путина повлиять на Дамаск для выполнения резолюции СБ ООН

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Франция призывает Россию оказать влияние на Сирию для выполнения решений Совета Безопасности ООН по Восточной Гуте. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон сказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.

Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон «считает необходимыми реальные и конкретные меры России для того, чтобы сирийский режим однозначно согласился на претворение в жизнь решений Совета Безопасности и немедленно прекратил беспорядочные бомбардировки и блокаду мирного населения», сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт разговора двух лидеров на тему Сирии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран обсудили «ключевые аспекты ситуации в Сирии», в том числе имплементацию положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, эвакуацию местных жителей из зоны боевых действий и оказание им необходимой медицинской помощи, а также обеспечение гуманитарного доступа в регионы Сирии.

Напомним, согласно резолюции 2401 СБ ООН, все стороны должны прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу не менее чем на 30 дней на всей территории Сирии. Однако боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, обстановка остается напряженной.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов боевиков в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Ранее 5 марта в район прибыл конвой Сирийского общества Красного Полумесяца с гуманитарной помощью.

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