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Гуманитарный конвой Красного полумесяца прибыл в Восточную Гуту

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Конвой Сирийского общества Красного Полумесяца с гуманитарной помощью прибыл в Восточную Гуту. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сирийского подразделения Международного комитета Красного Креста.

«Сирийское общество Красного Полумесяца, Международный комитет Красного Креста и и ООН въезжают пригород Дамаска Восточную Гуту, чтобы доставить гуманитарную помощь», — сказано в сообщении.

Гуманитарный конвой из 45 грузовиков доставит нуждающимся продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости — объем помощи составит 247 т. Передача груза состоится при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон, который обеспечивает безопасность проезда колонны.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов боевиков в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, обстановка остается напряженной.

Ранее 5 марта террористы пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Седьмая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск), она продлится до 14:00 (15:00 мск).  

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