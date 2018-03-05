Гуманитарный конвой Красного полумесяца прибыл в Восточную Гуту
Конвой Сирийского общества Красного Полумесяца с гуманитарной помощью прибыл в Восточную Гуту. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сирийского подразделения Международного комитета Красного Креста.
«Сирийское общество Красного Полумесяца, Международный комитет Красного Креста и и ООН въезжают пригород Дамаска Восточную Гуту, чтобы доставить гуманитарную помощь», — сказано в сообщении.
#Breaking: @SYRedCrescent w/ @ICRC & @UN teams on their way to #Eastern_Ghouta #Rural_Damascus, #Syria to deliver a #Humanitarian #relief #aid convoy pic.twitter.com/7WfVOWQo8P— Syrian Red Crescent (@SYRedCrescent) 5 марта 2018 г.
Гуманитарный конвой из 45 грузовиков доставит нуждающимся продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости — объем помощи составит 247 т. Передача груза состоится при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон, который обеспечивает безопасность проезда колонны.
Восточная Гута остается одним из последних оплотов боевиков в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, обстановка остается напряженной.
Ранее 5 марта террористы пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Седьмая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск), она продлится до 14:00 (15:00 мск).