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Появилось видео обстрела депутата Госдумы Журавлева в Донбассе

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Фото: IZ.RU
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент обстрела кортежа российского парламентария Алексея Журавлева в Донецкой области.

На кадрах видно, как во время движения по дороге, по внедорожникам ведется обстрел, вблизи машин разрываются мины.

Серый джип, в котором находился Журавлев, сразу же развернулся и покинул зону обстрела. Ехавший впереди внедорожник с ополченцами смог добраться до ближайшего блиндажа и обеспечил отход автомобиля депутата.

Парламентарий и сопровождавшие его лица не пострадали.

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Инцидент произошел 5 марта. По предварительным данным, огонь велся из 82 минометов и стрелкового оружия.

По словам Журавлева, он хотел убедиться в соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступило в силу 5 марта в 1:00 мск.

«Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — цитирует «РИА Новости» политика.

Новое бессрочное и всеобъемлющее перемирие, заключенное между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, предусматривает запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, на ведение любых наступательных или разведывательных операций и обстрелов.

4 марта приказ о строгом соблюдении перемирия был издан в ДНР. Полную готовность выполнять договоренности подтвердили и вооруженные силы Украины. Однако, по сообщениям ДНР, перемирие нарушалось за прошедшие сутки военными ВСУ не менее двух раз.

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