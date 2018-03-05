ФАС возбудила дела против «Мегафона» и МТС за завышение стоимости услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против операторов связи «Мегафон» и МТС, обнаружив нарушения после проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС считает необоснованным завышение стоимости междугородних звонков в поездках по России операторами «большой тройки», а также введение ежесуточной платы для абонента, который покинул домашний регион.

Претензии ведомства связаны с тем, что дополнительно МТС продолжает требовать 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета связи за пределами домашнего региона, а также, по мнению регулятора, вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки.

По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, ФАС может после рассмотрения дела выдать предписание о перечислении дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, в бюджет, сообщает телеканал «360».

ФАС возбудила антимонопольные дела в августе 2017 года в отношении операторов «большой четверки» из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Изначально операторы должны были исполнить предписания ведомства до 15 декабря прошлого года, однако позже для трех операторов («Вымплеком», «Мегафон» и МТС) этот срок продлили до конца января текущего года, а для Tele2 — до мая.

В России действует несколько видов роуминга: внутрисетевой и национальный. Отдельный роуминг работает в Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона. Национальный роуминг необходим при отсутствии сети определенного оператора в каком-либо регионе.

Портал iz.ru писал ранее, что ФАС начала расследование в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Теле2» из-за возможного увеличения стоимости SMS-рассылки для банков.