ФАС начала расследование в отношении роста цен на SMS-рассылки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Теле2» из-за возможного увеличения стоимости SMS-рассылки для банков. Об этом сообщает начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Рассылки могли подорожать из-за принятия Госдумой закона об обязательном информировании банками заемщиков задолженности и остатке кредитования при совершении каждой операции по карте. Планируется, что расследование завершится до 20 марта.

Как сообщает ТАСС, если признаки нарушения антимонопольного законодательства будут установлены, то ФАС примет соответствующие меры — выдаст предупреждение или возбудит дело.