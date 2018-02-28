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ФАС начала расследование в отношении роста цен на SMS-рассылки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Теле2» из-за возможного увеличения стоимости SMS-рассылки для банков. Об этом сообщает начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Рассылки могли подорожать из-за принятия Госдумой закона об обязательном информировании банками заемщиков задолженности и остатке кредитования при совершении каждой операции по карте. Планируется, что расследование завершится до 20 марта.

Как сообщает ТАСС, если признаки нарушения антимонопольного законодательства будут установлены, то ФАС примет соответствующие меры — выдаст предупреждение или возбудит дело.

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