«Билайн» выполнил требования ФАС снизить цену роуминга по РФ

ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») выполнило требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по снижению монопольно высоких цен на роуминг в пределах территории РФ.

«4 декабря ПАО «Вымпелком» анонсировало изменение тарифов, а с 14 декабря начало их применять», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Ранее комиссия ФАС установила нарушения компанией закона о защите конкуренции. Это выражалось «в установлении, поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений».

«За такое нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа будет известен по итогам завершения административного производства», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Как писал iz.ru, глава ФАС Игорь Артемьев недавно признался, что ведомство «беспокоит один оператор», не называя при этом самой компании.