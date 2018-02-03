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ФАС взяла под контроль цены на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла под контроль процесс образования и повышения розничных отпускных цен на бензин.

«Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», — заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, до 9 февраля отечественные нефтяные компании представят ведомству свои планы по экспорту бензинов и дизельного топлива. 30 января ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

По данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России в 2017 году увеличились на 14,4% , то есть в шесть раз выше инфляции, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как писал iz.ru, по мнению экспертов, цена на бензин в России к концу года может достичь 55 рублей за литр. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой ФАС возможное снижение цен на бензин в РФ. 

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