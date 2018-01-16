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Казахские пограничники пресекли ввоз 7 тыс. л бензина в РФ

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Фото: Global Look Press/W. G. Allgoewer
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Пограничные службы Казахстана задержали гражданина РФ, который пытался ввезти в Россию 7 тыс. л краденого бензина.

Как сообщила погранслужба Комитета национальной безопасности Казахстана, в пункт пропуска «Жанажол авто» на севере страны Петропавловского пограничного отряда поступила информация о краже горюче-смазочных материалов в городе Мамлютка. 

Кроме того, стало известно, что подозреваемый направляется в сторону государственной границы. Пограничный наряд задержал гражданина России, передвигавшегося на автомобиле Mitsubishi и везущего 7 тыс. л бензина марки АИ-92 в бочках.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пограничники Казахстана пресекли незаконный ввоз в Россию оружия и патронов.

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