В Шереметьево прокомментировали заявление о препятствовании проверке ФАС

Аэропорт Шереметьево и грузовая компания ООО «Москва Карго» предоставили сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полный доступ к документации для проведения проверки.

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. В сообщении говорится, что администрация проводит проверку в связи с появившимся ранее заявлением ФАС о препятствовании сотрудниками аэропорта и ООО «Москва Карго» проведению проверки.

«Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия», — говорится на сайте Шереметьево.

Как писал портал iz.ru, ФАС во вторник начала проверку по признакам антиконкурентного соглашения при перевозках грузов в аэропорту Шереметьево.

Сотрудники ФАС, согласно заявлению службы, столкнулись с противодействием сотрудников аэропорта и обслуживающей его транспортной компании.