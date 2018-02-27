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В Шереметьево прокомментировали заявление о препятствовании проверке ФАС

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Аэропорт Шереметьево и грузовая компания ООО «Москва Карго» предоставили сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полный доступ к документации для проведения проверки. 

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. В сообщении говорится, что администрация проводит проверку в связи с появившимся ранее заявлением ФАС о препятствовании сотрудниками аэропорта и ООО «Москва Карго» проведению проверки. 

«Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия», — говорится на сайте Шереметьево. 

Как писал портал iz.ru, ФАС во вторник начала проверку по признакам антиконкурентного соглашения при перевозках грузов в аэропорту Шереметьево. 

Сотрудники ФАС, согласно заявлению службы, столкнулись с противодействием сотрудников аэропорта и обслуживающей его транспортной компании. 

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