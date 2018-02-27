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ФАС приступила к проверке в Шереметьево по вопросу грузоперевозок

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Росси проводит проверку по признакам антиконкурентного соглашения при перевозках грузов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. 

Отмечается, что сотрудники аэропорта и грузовой компании ООО «Москва Карго» препятствуют проведению проверки. Сотрудники ФАС испытывают затруднения с получением доступа к данным сетевых дисков и почте сотрудников. 

«Представитель АО Международного аэропорта Шереметьево в ходе проверки аэропорта отключила компьютер, осмотр которого производился специалистом ФАС России», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения ФАС. 

Как передает агентство, в антимонопольной службе уточнили, что представитель службы безопасности аэропорта получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам.

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