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Лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

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Фото: REUTERS/LEHTIKUVA/Roni Rekomaa
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Лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира, проходящем в финском Лахти.

Российский спортсмен уступил казахстанскому лыжнику Алексею Полтаранину всего 9,1 секунды. Третьим к финишу пришел финн Ийово Нисканен (+20,9 сек.), передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, ранее в Лахти состоялась гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 км среди женщин. Второй финишировала россиянка Наталья Непряева.

Александр Большунов принимал участие в Олимпиаде-2018 и привез из южнокорейского Пхенчхана четыре медали — три серебра и одну бронзу.

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