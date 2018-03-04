Лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира, проходящем в финском Лахти.

Российский спортсмен уступил казахстанскому лыжнику Алексею Полтаранину всего 9,1 секунды. Третьим к финишу пришел финн Ийово Нисканен (+20,9 сек.), передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, ранее в Лахти состоялась гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 км среди женщин. Второй финишировала россиянка Наталья Непряева.

Александр Большунов принимал участие в Олимпиаде-2018 и привез из южнокорейского Пхенчхана четыре медали — три серебра и одну бронзу.