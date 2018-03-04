Австрийский горнолыжник Хиршер в седьмой раз стал обладателем Кубка мира

Спортсмен из Австрии Марсель Хиршер стал победителем соревнований по слалому на Кубке мира в словенской Краньска-горе.

Хиршер становится обладателем Кубка мира в седьмой раз подряд.

Как передает «Спорт-Экспресс», Хиршер таким образом повторил рекорд по числу побед подряд, который ранее устанавливали Ингемар Стенмарк, Марк Жирарделли и Альберто Томба

Как писал портал iz.ru, Хиршер стал двукратным олимпийским чемпионом, одержав победу в гигантском слаломе на Играх в Пхенчхане.

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