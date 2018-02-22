Швейцарская горнолыжница Жизен взяла золото в комбинации на ОИ-2018

Швейцарская горнолыжница Мишель Жизен одержала победу в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

По итогам двух дисциплин спортсменка показала результат 2 минуты 20,90 секунды завоевала золотую медаль. Серебряным призером стала американка Микаэла Шиффрин (+0,97 секунды), бронза досталась еще одной представительнице Швейцарии Венди Хольденер (+1,44).

Российские спортсменки участие в данной дисциплине не принимали.

Таким образом, Жизен принесла сборной Швейцарии третью золотую медаль Олимпиады.

Ранее портал iz.ru сообщал о победе шведского горнолыжника Андре Мюрера в слаломе.