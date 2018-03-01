Лыжник Спицов заявил о желании вернуться в режим тренировок после ОИ

Трехкратный олимпийский призер в лыжных гонках Денис Спицов заявил, что ему хочется быстрее вернуться в режим тренировок и соревнований после участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, передает ТАСС.

«Только прилетели из Тюмени, где была встреча с губернатором, сегодня две встречи. Подустал, если честно, непривычно, тяжело столько внимания. Поскорее хочется вернуться в привычный режим соревнований, тренировок. Хочется забыть уже медали, есть к чему стремиться, это не верх достижений», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Как сообщал портал iz.ru, Денис Спицов и Александр Большунов завоевали в командном спринте на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане серебряные медали. Лыжники в финале преодолели дистанцию за 15 минут 57,97 секунды, уступив 1,71 секунды норвежцам. Бронзу завоевали французские лыжники.

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