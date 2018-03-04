Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала второй в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира. Россиянка преодолела дистанцию за 24 минуты 58,3 секунды.

Победительницей стала финка Криста Пярмякоски, опередившая Непряеву на 20,9 секунды. Стоит отметить, что финская спортсменка завоевала три медали на Олимпиаде-2018, проходившей в Пхёнчхане.

Третьей к финишу пришла представительница Норвегии Марит Бьорген (+26,7 сек), являющаяся восьмикратной олимпийской чемпионкой.

Наталья Непряева впервые в своей карьере поднялась на подиум Кубка мира. До этого момента лучшим результатом россиянки было четвертое место в спринте свободным стилем на этапе в швейцарском Ленцерхайде, прошедшем в декабре 2017 года, передает ТАСС.

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