Amazon прекратит продажи продукции компании Nest, которая занимается разработкой оборудования для «умных» домов, из-за сотрудничества этого бренда с Google.

Решение было принято основателем самой крупной торговой интернет-площадки Джеффом Безосом.

Наиболее популярной продукцией компании Nest является система безопасности Nest Secure, которая недавно появилась в виртуальном магазине Google, что и вызвало негодование у руководства Amazon.

В настоящее время на рынке продаж услуг для «умных» домов идет борьба между этими технологическими гигантами. С кем из них Nest продолжит сотрудничество, не уточняется, пишет Fortune.

Примечательно, что несколькими днями ранее Amazon объявила, что приобретает компанию Ring, которая также выпускает «умную» продукцию для домашней безопасности. Эта фирма является прямым конкурентом Nest.