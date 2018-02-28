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Amazon приобрела проект «умного» звонка за $1 млрд

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Крупнейшая в мире компания по торговле через интернет Amazon приобрела бизнес-проект «умного» дверного звонка компании Ring за $1 млрд.

Как сообщается в совместном заявлении компаний, крупнейший интернет-ритейлер мира приобрел стартап Ring по разработке дверных звонков с подключением к интернету и видеонаблюдением. Изобретение касается рынка «умных» устройств и технологий обеспечения безопасности жилья.

Предположительно, благодаря подключению к Сети через камеру звонка пользователь сможет следить тем, что происходит снаружи его дома. При этом местонахождение пользователя не важно, главное наличие интернета.

Официально сумма сделки не называется, однако издание The Wall Street Journal ссылается на информированные источники и пишет, что Amazon заплатили более $1 млрд.

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