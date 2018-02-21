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Google запустила новый платежный сервис Google Pay

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Goulding
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Компания Google запустила платежный сервис Google Pay,  в котором объединены возможности мобильного кошелька Google Wallet и платежной функции Android Pay. Об этом говорится в официальном блоге корпорации в России.

Служба позволит сохранять информацию о платежах в аккаунте Google и приложении Google Pay для Android. Компания также планирует реализовать поддержку функций приложения в браузере Chrome.

Кроме того, пользователи смогут привязать к учетной записи Google банковскую карту и оплачивать проезд в общественном транспорте, а также покупки в обычных магазинах.

Ранее портал iz.ru писал, что разработчик антивирусного ПО Avast составил список приложений на платформе Android, которые быстрее всего разряжают мобильные устройства.

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