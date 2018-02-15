Google Chrome начал блокировать не соответствующую стандартам рекламу

Google решил убрать рекламу из браузера Chrome, не соответствующую правилам. Официально она блокируется с четверга. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте компании.

В компании заявили, что на протяжении многих лет получали от пользователей информацию о том, что некоторые виды рекламы могут быть особенно назойливыми. «Chrome решит эту проблему», — цитирует телеканал «360» заявление Google.

Компания еще в прошлом году предупреждала о том, что в Chrome будут встроены инструменты для блокировки рекламы. Google собирался блокировать те объявления, которые не соответствуют стандартам и сочтены неприемлемыми.

Организация «Коалиция за лучшую рекламу» в 2017 году создала и опубликовала собственный список стандартов для онлайн-рекламы, согласно которому неприемлемой считается реклама, занимающая более 30% экрана, реклама во всплывающих окнах, рекламные ролики с обратным отсчетом и видеореклама со звуком, включающимся автоматически.