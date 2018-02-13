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Google добавил в Android «монобровь» iPhone X

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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В новой версии Android может появиться вырез на дисплее по аналогии с iPhone X. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник в компании Google.

Отмечается, что компания планирует адаптировать собственную операционную систему под смартфоны нового поколения. В частности, среди планируемых новшеств значится и поддержка выреза в верхней части экрана, часто называемый монобровью. Под вырезом будет располагаться камера и различные датчики, включая разговорный динамик. Кроме того, специалисты планируют расширить возможности приложения Google Assistant и существенно увеличить автономность устройства, сообщает телеканал «360».

Сейчас вырез на дисплее есть только в Android-смартфона Essential Phone. Специалисты полагают, что появление выреза увеличит возможности разработчиков и мотивирует пользователей Apple перейти на Android. Вырез также скопировали многие китайские компании-разработчики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания Apple планирует в два раза сократить производство iPhone X из-за низкого спроса.

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