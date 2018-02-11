Google сделает СМС-приложение Android универсальным мессенджером

Компания Google планирует крупное обновление мессенджера Android Messages, который по умолчанию используется для отправки СМС- сообщений.

Как сообщает Android Police, в приложении появится технология Rich Communication Services (RCS), что даст возможность отправлять СМС через Интернет.

Как в iMessage продукции Apple, владельцы Android-устройств смогут общаться через единый мессенджер.

При этом, если cообщение не может быть отправлено через Wi-Fi, оно будет отправлено обычным способом, через мобильную передачу данных.

Также нововведение позволит обмениваться изображениями высокого качества и покажет, когда собеседник печатает ответ.

Android Messages будет поддерживать и функцию отправки сообщения через ПК с различных браузеров. Для этого пользователям придется провести сканирование QR-кода на сайте Google.

10 февраля портал iz.ru сообщил, что мессенджер WhatsApp запустил собственный сервис оплаты услуг и покупок через смартфон WhatsApp Pay. Пока новый сервис запущен в бета-версии мессенджера на iOS и Android и денежные переводы возможны только кошельками WhatsApp Pay.