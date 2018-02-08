WhatsApp запустил собственную платежную систему

Мессенджер WhatsApp запустил собственный сервис оплаты услуг и покупок через смартфон WhatsApp Pay. Функция уже доступна в Индии. Об этом сообщает Telecomtalk.info.

Пока новый сервис запущен в бета-версии мессенджера на iOS и Android, и денежные переводы возможны только кошельками WhatsApp Pay.

В ближайшее время разработчики намерены расширить возможности системы и снять данное ограничение, чтобы пользователи могли взаимодействовать и с другими сервисами.

WhatsApp уже заключил партнерские соглашения с ведущими банками Индии. Пользователи получили возможность синхронизировать платежную систему мессенджера с банковской картой.

8 февраля портал iz.ru сообщил, что WhatsApp добавил функцию голосовой связи сразу с пятью собеседниками. Данная возможность появилась в версии мессенджера 2.18.39 для Android. Однако пока нововведение находится на стадии тестирования.