Прямой эфир

WhatsApp запустил приложение для малого бизнеса

0
Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

WhatsApp запустил бесплатное приложение для малого бизнеса, которое упростит общение предпринимателей с клиентами.

Главное отличие новинки от обычной версии заключается в том, что юридические лица смогут настраивать профиль своей фирмы.

В частности, в аккаунте предлагается указать отрасль работы предприятия, услуги, которые оно оказывает, номера телефонов, а также адрес, сообщается на сайте компании.

Пользователи старого приложения смогут и дальше вести переписку, не скачивая WhatsApp Business, так как сообщения от бизнес-аккаунтов можно будет заблокировать.

Разработчики мессенджера рассчитывают, что новинка позволит людям отделить личную переписку от рабочей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приложение для поиска двойников на картинах художников стало хитом сети
Twitter начал блокировать ссылки на Telegram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017