WhatsApp запустил приложение для малого бизнеса

WhatsApp запустил бесплатное приложение для малого бизнеса, которое упростит общение предпринимателей с клиентами.

Главное отличие новинки от обычной версии заключается в том, что юридические лица смогут настраивать профиль своей фирмы.

В частности, в аккаунте предлагается указать отрасль работы предприятия, услуги, которые оно оказывает, номера телефонов, а также адрес, сообщается на сайте компании.

Пользователи старого приложения смогут и дальше вести переписку, не скачивая WhatsApp Business, так как сообщения от бизнес-аккаунтов можно будет заблокировать.

Разработчики мессенджера рассчитывают, что новинка позволит людям отделить личную переписку от рабочей.