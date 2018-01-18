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У WhatsApp появилась защищающая от спама функция

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Мессенджер WhatsApp принимает меры для защиты пользователей. Теперь в случае многоразовой пересылки одного сообщения пользователи начнут получать предупреждения о рассылке спама. Об этом разработчики сообщают на сайте WABetaInfo.

В настоящее время новая программа проходит тестирование.

Сообщается также, что это не единственное направленное на избавление от спама изменение в приложении. Однако какие еще меры будут приняты для защиты пользователей, не уточняется, пишет «Ридус».

WhatsApp — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для планшетов и смартфонов, которая поддерживает голосовую и видеосвязь. Она была запущена в 2009 году.

Отметим, с 1 января текущего года WhatsApp перестал поддерживать ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS (BlackBerry 10).

Президент России Владимир Путин подписал в декабре 2017 года закон, который вводит штрафные санкции за нарушение закона о мессенджерах. Штрафы могут достигать 1 млн рублей.

Портал iz.ru писал ранее, что эксперты российской компании «Лаборатория Касперского» обнаружили вирус Skygofree, поражающий устройства на Android.

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