Эксперты назвали самый популярный у россиян мессенджер

Самым популярным мессенджером в Москве и в России назван WhatsApp: приложение установили 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% пользователей смартфонов в России.

Такие данные приводит в своем отчете институт современных медиа MomriInstitute.

В исследовании приняли участие жители городов с населением более 100 тыс. человек.

Также, 37% опрошенных москвичей и 36% пользователей по всей России предпочитают Viber, 27% владельцев гаджетов из столицы и 32% опрошенных пользователей из других городов России пользуются мессенджером социальной сети «ВКонтакте».

Также 23% москвичей и 14% пользователей по России предпочитают мессенджер Facebook.

Кроме того, удалось выяснить, что 23% столичных пользователей гаджетов предпочитают Telegram — в целом этот мессенджер установлен у 19% пользователей по России. В наибольшей степени приложение распространено среди молодых людей 18–24 и 25–34 лет. Мужчины чаще используют Telegram, чем женщины.

Более половины опрошенных используют Telegram постоянно, всего 30% из них открывают приложение редко или никогда.

Также эксперты выяснили, что большинство пользователей мессенджера не подписаны на различные каналы, всего треть столичных пользователей подписаны менее чем на 10 каналов, из них самые популярные — новостные и политические.

Специалисты пришли к выводу, что что степень доверия информации из Telegram-каналов во всех возрастных группах и в Москве, и по России в разы уступает доверию информации телевидения, интернет-сайтов и социальных сетей, сказал директор Института современных Медиа Кирилл Танаев.