Прямой эфир

Эксперты назвали самый популярный у россиян мессенджер

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым популярным мессенджером в Москве и в России назван WhatsApp: приложение установили 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% пользователей смартфонов в России.

Такие данные приводит в своем отчете институт современных медиа MomriInstitute.

В исследовании приняли участие жители городов с населением более 100 тыс. человек.

Также, 37% опрошенных москвичей и 36% пользователей по всей России предпочитают Viber, 27% владельцев гаджетов из столицы и 32% опрошенных пользователей из других городов России пользуются мессенджером социальной сети «ВКонтакте».

Также 23% москвичей и 14% пользователей по России предпочитают мессенджер Facebook.

Кроме того, удалось выяснить, что 23% столичных пользователей гаджетов предпочитают Telegram — в целом этот мессенджер установлен у 19% пользователей по России. В наибольшей степени приложение распространено среди молодых людей 18–24 и 25–34 лет. Мужчины чаще используют Telegram, чем женщины.

Более половины опрошенных используют Telegram постоянно, всего 30% из них открывают приложение редко или никогда.

Также эксперты выяснили, что большинство пользователей мессенджера не подписаны на различные каналы, всего треть столичных пользователей подписаны менее чем на 10 каналов, из них самые популярные — новостные и политические.

Специалисты пришли к выводу, что что степень доверия информации из Telegram-каналов во всех возрастных группах и в Москве, и по России в разы уступает доверию информации телевидения, интернет-сайтов и социальных сетей, сказал директор Института современных Медиа Кирилл Танаев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017