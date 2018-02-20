Патрушев заявил об опасности использования чиновниками Google и Yahoo!

Использование ресурсов Google и Yahoo! чиновниками представляет серьезную опасность. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«По-прежнему серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-коммуникационных ресурсов, расположенных за пределами России, —- Google, Yahoo! — и иных», — цитирует Патрушева «РИА Новости».

По словам Патрушева, особенно остро проблема стоит в Южном федеральном округе.

Портал iz.ru сообщал о заявлении Патрушева о том, что РФ укрепила госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации кибератак. По его словам, также «укреплены позиции России в области формирования системы международной информационной безопасности».