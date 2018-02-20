Эксперты назвали самые «прожорливые» приложения для смартфонов на Android

Специалисты компании-разработчика антивирусного обеспечения Avast опубликовали список приложений, которые быстрее всего разряжают смартфоны на платформе Android. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Согласно исследованию, самые «прожорливые» приложения выпускает компания Samsung. На первом месте расположился Samsung AllShare –– приложение для удаленной работы с устройствами, второе место у Security Policy Updates, также созданного южнокорейской компанией, замыкает тройку лидеров мессенджер ChatOn.

В топ-5 также вошли WhatsApp, Google Maps и Facebook.

Среди программ, быстрее всего «сажающих» аккумулятор, программа для сканирования штрих-кодов Beaming Service и плеер WatchON. Оба продукта производит Samsung.

За ними следуют приложение Netflix, соцсеть Snapchat и мессенджер Line.

17 февраля портал iz.ru писал, что благодаря приложению OLEDX пользователям iPhone станет доступна новая функция Always On Display. Благодаря ей время на экране смартфона будет отображаться в постоянном режиме.