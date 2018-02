Основатель Amazon начал строить часы на 10 тыс. лет работы

Основатель Amazon Джефф Безос приступил к строительству механических часов, которые будут работать без вмешательства человека 10 тыс. лет. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Часы высотой 500 футов (152,4 м) будут приводиться в действие от дневных и ночных температурных циклов и синхронизироваться в полдень. Сам механизм строят в горной местности на западе штата Техас.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ