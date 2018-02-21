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Основатель Amazon начал строить часы на 10 тыс. лет работы

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Fallon
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Основатель Amazon Джефф Безос приступил к строительству механических часов, которые будут работать без вмешательства человека 10 тыс. лет. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Часы высотой 500 футов (152,4 м) будут приводиться в действие от дневных и ночных температурных циклов и синхронизироваться в полдень. Сам механизм строят в горной местности на западе штата Техас.

По данным телеканала Fox News, проект обойдется Безосу в $42 млн. Идею будет воплощать в жизнь фонд Long Now. 

Тем временем российские ученые начали разрабатывать сверхточные лазерные часы. Новый прибор будет определять время в 10 раз точнее существующих эталонных измерителей, что позволит повысить качество геолокации.

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