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Испанская гвардия обвинила в шпионаже полицию Каталонии

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Фото: commons.wikimedia.org/Outisnn
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Гражданская гвардия Испании обвинила полицию Каталонии в шпионаже за сотрудниками гвардии и национальной полиции во время проведения каталонского референдума о независимости региона 1 октября. 

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Это следует из представленного судебной полицией национальному суду Испании доклада. В документе говорится, что «одним из приоритетов» каталонских правоохранителей в этот день был контроль «оперативной деятельности сотрудников гражданской гвардии и национальной полиции».

«Патрули, находящиеся внутри замаскированных коммерческих транспортных средств, использовались для наблюдения за силами безопасности и были особо заинтересованы в обнаружении представителей национальной полиции и гражданской гвардии в гражданской одежде», — приводит издание Mundo слова из доклада. 

Как отмечает издание, согласно документу, слежка была установлена каталонскими полицейскими, чтобы заранее предупредить собравшихся на избирательных участках жителей региона о прибытии испанских стражей порядка.

Ранее портал iz.ru освещал ситуацию вокруг референдума о независимости, состоявшегося в Каталонии 1 октября. Большинство голосовавших тогда высказались за создание независимой от Испании Республики Каталония. 

После этого парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости региона от Испании. В ответ на это Мадрид применил 155-ю статью испанской конституции, которая ограничивает самоуправление на территории автономии, и распустил каталонский парламент.

В отношении более 20 каталонских политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии были возбуждены судебные дела. Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия за границей.

Подробная информация о референдуме в Каталонии и последовавших за ним событиях доступна в сюжете портала iz.ru. 

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