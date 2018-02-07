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Испанцы создали игру Puigdemont Go с Пучдемоном в главной роли

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Группа испанских разработчиков с острова Майорка создала бесплатную мобильную видеоигру Puigdemont Go, в которой геймер должен помочь экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону вернуться из Брюсселя в Барселону. Об этом пишет газета ABC.

На пути домой политика подстерегают враги и гражданская гвардия, в которых можно стрелять «односторонним провозглашением независимости» Каталонии. В игре также встретятся такие персонажи, как испанский премьер-министр Мариано Рахой, лидер оппозиции в парламенте Инес Арримадас и «летящие молоты правосудия».

Игра производится компанией Satira Games и доступна для компьютеров, устройств на базе Android, а вскоре и для iOS.

Тем временем каталонские сторонники независимости экстренно ищут замену Пучдемону. Необходимость в новом кандидате вызвана юридическими коллизиями, делающими практически невозможным утверждение в должности президента беглого экс-главы автономии.

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