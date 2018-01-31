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Пучдемон обвинил сторонников независимости Каталонии в предательстве

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, распространил через мобильный телефон ряд сообщений о том, что сторонники независимости Каталонии «принесли его в жертву». Об этом сообщил телеканал Telecinco, получивший частичный доступ к переписке.

По данным телеканала, экс-глава автономии направил через мессенджер сообщения бывшему советнику по здравоохранению при правительстве Каталонии Тони Комину, который также находится в Бельгии. В сообщениях Пучдемон написал следующее: «Наши принесли нас в жертву, по крайней мере меня. Всё кончено». Он отметил, что дворец «Монклоа [резиденция испанского премьер-министра] побеждает».

Ранее Карлес Пучдемон заявил, что может быть утвержден на посту главы женералитета, присутствуя лично в региональном парламенте.

Как сообщал портал iz.ru, 21 декабря 2017 года в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то что победу на выборах одержала центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам («Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства») удалось получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

Предыдущий состав каталонского парламента был распущен по решению председателя правительства Испании Мариано Рахоя после того, как депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября 2017 года. Однако с точки зрения конституции данный референдум был признан незаконным.

Карлес Пучдемон был отстранен от должности главы Каталонии, а парламент автономии распущен. Некоторые из бывших членов женералитета бежали или заключены под стражу. Им грозит до 30 лет тюрьмы.

Подробная хронология событий, связанных с ситуацией, доступна в сюжете портала iz.ru.

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