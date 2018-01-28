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Пучдемон не сможет возглавить Каталонию до возвращения в страну

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Уехавший в Брюссель экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон может быть утвержден на посту главы женералитета, лишь присутствуя в региональном парламенте лично.

Такое решение единогласно принял конституционный суд Испании.

Прохождение процедуры по видеосвязи было признано незаконным. Суд постановил, что если процедура утверждения Пучдемона пройдет без его личного участия, она будет аннулирована, передает «РИА Новости».

Кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета выдвинула его коалиция «Вместе за Каталонию». Спикер каталонского парламента Роже Торрен ее одобрил и встретился с Пучдемоном в Бельгии.

Заседание парламента Каталонии в новом составе, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться в конце января.

Пучдемон бежал в конце октября в Брюссель, чтобы избежать ареста по обвинению в мятеже.

5 декабря Верховный суд Испании снял международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех министров его кабинета, которых обвиняли в мятеже.

8 января портал iz.ru рассказал, что Пучдемон был готов предстать перед испанским судом в обмен на возвращение должности.

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