СМИ узнали о несостоявшейся сделке экс-главы Каталонии с Мадридом

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был готов предстать перед испанским судом в обмен на возвращение должности.

Информацию об этом распространила газета El Сonfidencial в понедельник, 8 ноября.

«Карлес Пучдемон предлагал сдаться правосудию на следующий день после вступления в должность главы Каталонии», — сообщает РБК.

3 января портал iz.ru сообщил, что бежавший в Бельгию Пучдемон рассматривает способы вернуться в Испанию и избежать ареста на территории государства.

5 декабря верховный суд Испании снял международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех министров его кабинета, которых обвиняли в мятеже.

Референдум о независимости в Каталонии прошел 1 октября, на нем 90,18% участников плебисцита поддержали инициативу выхода из состава королевства. Мадрид не признал итоги референдума, а Конституционный суд страны вынес решение о недействительности резолюции о провозглашении независимости Каталонии.