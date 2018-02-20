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Экс-лидер Каталонии дает показания в суде в связи с сепаратистским процессом

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Экс-глава правительства Каталонии Артур Мас предстал перед испанским Верховным судом для дачи показаний в связи со своей причастностью к сепаратистскому процессу и провозглашению независимости 27 октября.

Заседание проходит во вторник, 20 февраля.

Мас возглавлял регион с 2010 по 2016 год, и обвинение намерено определить степень его причастности к событиям прошлого года, сообщает ТАСС.

Депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября 2017 года. Однако с точки зрения конституции данный референдум был признан незаконным.

Премьер-министр королевства Мариано Рахой объявил о роспуске парламента Каталонии, отстранении от должностей главы региона Карлеса Пучдемона и членов его правительства. После этого Генпрокуратура Испании возбудила уголовные дела против экс-властей Каталонии по статьям о сепаратизме, подготовке мятежа и растрате госсредств.

31 января Пучдемон, бежавший в Бельгию, распространил через мобильный телефон ряд сообщений о том, что сторонники независимости Каталонии «принесли его в жертву».

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