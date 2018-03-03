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Названы самые популярные методы угона автомобилей в России

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Фото: TAСС/Axel Heimken
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Представители Министерства внутренних дел (МВД) России назвали самые популярные методы угона автомобилей. По их словам, преступники используют как «грубые» способы взлома, так и современные технологии.

В первом случае угонщики разбивают боковое стекло, а также применяют механические приспособления для открытия дверей и замка зажигания. Иногда им удается выкрасть у владельца ключ или сделать его дубликат.

Во втором — преступники используют специальные девайсы, чтобы обойти противоугонную систему, так называемый иммобилайзер.

Похитители применяют устройства, которые подключаются к автомобилю и записывают в его базу данные другого ключа зажигания (смарт-ключа). С помощью него они потом и запускают двигатель машины, сообщает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, за 2017 год на территории России было зарегистрировано около 21,8 тыс. случаев угона с целью кражи, что на 4 тыс. меньше показателей предыдущего периода.

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