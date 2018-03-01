МВД назвало количество угнанных за прошлый год автомобилей

За 2017 год на территории России было зарегистрировано почти 22 тыс. случаев угона автомобилей с целью кражи. Также почти 21 тыс. случаев угона была квалифицирована по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Таким образом, суммарное число угонов машин, совершенных в России в прошлом году, стремится к 43 тыс. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

По словам представителя ведомства, наибольшее число угонов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в столичном регионе, передает «Газета.ру».

Как отмечает издание, в 2016 году было совершено около 26 тыс. краж легковых автомобилей и свыше 22 тыс. угонов без цели хищения. Таким образом, за год общее количество угонов снизилось примерно на 10%.