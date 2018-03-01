Грузовик с 19 т лосося угнали в Санкт-Петербурге

Неизвестные в Санкт-Петербурге угнали грузовик, в котором находились 19 т атлантического лосося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Кража произошла накануне, 28 февраля, в Кировском районе Северной столицы. В полицию обратился коммерческий директор транспортной компании. Он заявил, что автомобиль Scania с прицепом, груженным контейнером с 19 т атлантического лосося, выехал с терминала компании «Карго Транс» на дороге на Угольную гавань в Шушары около 8:00. Спустя час водитель припарковал грузовик на Благодатной улице, а когда вернулся спустя несколько часов, машины на месте не обнаружил. Сумма ущерба составила около 8,5 млн рублей, сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Машина с грузом объявлена в розыск.

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