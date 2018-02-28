Путин обязал МВД обеспечить соблюдение прав граждан

Президент РФ обязал МВД в предвыборный период обеспечить правопорядок и права жителей страны. В частности, он потребовал не препятствовать законным способам выражения общественного мнения.

«У каждого гражданина есть свое собственное мнение о том, что он должен делать в предвыборный период, как выражать свое собственное мнение, и все предусмотренные законом способы выражения этого мнения должны быть гарантированы законом и деятельностью правоохранительных органов», — заявил глава государства, выступая на расширенной коллегии МВД России.

Вместе с тем он напомнил о необходимости соблюдать закон при планировании предвыборных акций.

«Все, кто совершает любые акции, должны исходить из того, что действовать нужно исключительно в рамках закона. Это для себя должны иметь в виду и правоохранительные органы, и организаторы любых акций», — подчеркнул Путин.

Он призвал представителей правоохранительных органов, «чтобы всё, что находится в ваших руках, было использовано в рамках действующего законодательства», сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, 28 февраля Владимир Путин в среду принимает участие в заседании расширенной коллегии МВД. В своем выступлении он отметил положительные тенденции в работе ведомства, но подчеркнул, что коренного перелома в борьбе с преступностью не произошло.