Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

Глава государства подведет итоги работы ведомства за минувший год и определит задачи на 2018-й.

В ходе аналогичного заседания в прошлом году президент обратил внимание на то, что половина преступлений в РФ остается нераскрытой, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса.

Тогда же глава государства акцентировал внимание участников встречи на общественной безопасности и призвал решительно пресекать любые нарушения миграционного законодательства, а также экстремистские проявления в России.