Прямой эфир

Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

Глава государства подведет итоги работы ведомства за минувший год и определит задачи на 2018-й.

В ходе аналогичного заседания в прошлом году президент обратил внимание на то, что половина преступлений в РФ остается нераскрытой, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса.

Тогда же глава государства акцентировал внимание участников встречи на общественной безопасности и призвал решительно пресекать любые нарушения миграционного законодательства, а также экстремистские проявления в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД поддержали повышение стоимости ОСАГО для злостных нарушителей
Репутационный сыск
Как дело коррумпированных чекистов связали с бывшим начальником МУРа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017